Аналог турецьких морських воріт Босфор: плюси і мінуси

Турецький Босфор, єдині морські ворота в Україні. Найвужча, найжвавіша та найскладніша для проходження суден, протока світу. Розділяє Азію та Європу і 15-тимільйонний Стамбул.

Щодня цією стратегічною для країн Чорноморського басейну протокою, курсують десятки суден – від маленьких, мініатюрних прогулянкових катерів до величезних та небезпечних газовозів.

Щоденно їх понад сотня. Такий інтенсивний рух суден, велика течія та різкі перепади погоди, призводять до високої аварійності. Це добре знає капітан Андрій Глазков. Він колись працював в Україні, останні 10 живе в Стамбулі й керує турецькою судноплавною компанією. Каже, остання морська аварія тут сталася місяць тому. Танкер зніс старовинну віллу вартістю мільйони долларів. На щастя, минулося без жертв.

Страшна аварія трапилася 1994-го . Тоді в протоці зіткнулися суховантаж і танкер з нафтою, загинуло 29 моряків. Після катастрофи Туреччина встановила чіткі правила проходження Босфором.

Трафік та правила плавання Босфором добре знають і тутешні рибалки.

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Якщо судно перевозить небезпечний вантаж, його обов’язково супроводжують буксири, якщо везуть безпечні вантажі, наприклад, зерно чи вугілля – то лише лоцман. Він бездоганно знає протоку і керує кораблем під час проходження Босфором.

Та невдовзі маневрувати Босфором буде легше. Туреччина вже цьогоріч планує розпочати мегапроект – збудувати протоку-дублер. Вона має розвантажити головну комерційну артерію між Європою та Азією. І якщо Босфор створила природа, то альтернативний канал – це шалено дорогий рукотворний проект.

Ширина майбутнього каналу до кілометра, тоді як Босфор в найвужчому місці 700 метрів. І за протяжністю новий канал виграє: 45-ть проти 30-ти кілометрів.

Хоч альтернативна протока буде вужчою та не такою глибокою. Це не завадить приймати всі види гігантських суден, саме на них і ставить турецька влада. Від нового сполучення може виграти і Україна. До нас через неї швидше потраплятимуть судна, це скоротить логістичні витрати.

До слова, до кінця року в Дніпрі не залишиться жодного непрацюючого ліфта, принаймні це обіцяють чиновники.

Опубліковано Травень, 29 в 14:03



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