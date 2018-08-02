Аномальна спека: де страждають найбільше та як рятуються

Світ потерпає від спеки. Це літо стало найдовшим та найспекотнішим за всю історії Естонії. Подекуди температура сягала позначки у +34, для північної країни це велика дивина. За останній місяць естонці з’їли сімсот тонн морозива.

А у Німеччині місцеві та туристи випили майже все пиво. Броварні скаржаться на нестачу пляшок для хмільного. Спека тримається більше тижня. За цей час, у Дрездені рівень води в Ельбі впав на півметра.

У Білорусі ж через спеку готові запровадити сієсту. Таку ідею оголосив президент Олександр Лукашенко під час візиту до колгоспів. Він заявив – через високі температури можуть потерпати селяни, тому незважаючи на збір врожаю, потрібно дати їм відпочити в обід кілька годин.

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Не відступає спека і у Японії. Тут вже близько місяця температура тримається вище 30. А минулого тижня перевищила позначку у +40. За останній місяць багато людей стали жертвами надмірного тепла. Зараз японці рятуються від такої погоди біля моря, а дехто намагається взагалі не виходити на двір.

Температурні рекорди у і Південній Кореї. У Сеулі майже +37, це вперше з 1907-го. Люди купаються у фонтанах, а пожежники поливають вулиці зі шлангів.

Від учора задуха заполонила й Іберійській півострів. В Іспанії та Португалії від 35 до 40 градусів.

До слова, зміна клімату в цьому столітті збільшить кількість жертв аномальної спеки, особливо в тропічних і субтропічних країнах. У Південній Америці рівень смертності може зрости на 770%.

Опубліковано Серпень, 02 в 17:17



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