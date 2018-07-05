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Аномальна спека в Канаді і США – є загиблі

Кількість загиблих через аномальну спеку в Канаді знову зросла.

Жертв нині 19, повідомляє агентство Франс Прес у Twitter, не наводячи деталі про обставини смертей. Нагадуємо, температура повітря в регіоні сягає 40 градусів. За прогнозами синоптиків – попереду в канадців ще принаймні 2 гарячі дні. Влада закликає людей бути максимально обережними.

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Спекотно й на східному узбережжі США.

Там загинула жінка, яка працювала на сонці в саду. Місцева влада оголосила попередження про небезпеку. Напередодні повітря у Нью-Йорку прогрілося до 41 градуса. Погіршує ситуацію надзвичайно висока вологість. Сонце в регіоні почало припікати минулої суботи. Експерти зазначають – 7ми-денна хвиля спеки в регіоні буває приблизно раз на 30 років.

До слова, на вихідних по всій Україні пройдуть дощі з грозами. Температура повітря триматиметься у межах 24 градусів тепла.

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