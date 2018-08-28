Антисанітарія і 8 людей у кімнаті – жахливий стан гуртожитків в Україні

Від 6 ранку біля одного із гуртожитків національного університету культури та мистецтв черга. Батьки разом з дітьми чекають на поселення. Та у гуртожиток пускають лише абітурієнтів.

Завдяки правоохоронцям до гуртожитку ми таки заходимо. Там справді є що приховувати від камери. У коридорах – на стелі грибок, облущені стіни, подекуди аж до дірок. Позиція керівництва зухвала.

У маленьких кімнатах живуть по 8 людей. Валентин – майбутній актор. Каже – аби покращити умови самі робитимуть ремонт.

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Вікна подекуди побиті, заклеєні пластиром, лампочки висять на оголених дротах. І не лише у кімнатах, у коридорах така картина ледь не біля кожної кімнати.

Душ на першому поверсі. Ті, хто у гуртожитку живуть не перший рік нарікають, чекати своєї черги іноді доводиться годину. Кухня одна на поверх, антисанітарія тут ще та.

За рік проживання батьки платять майже 3 тис. грн. Готові і більше. Аби умови для їхніх дітей були кращими.

До слова, київський гуртожиток із фільмів жахів: зі стін ростуть дерева та скрізь грибок.

Опубліковано Серпень, 28 в 19:48



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