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Антисанітарія та відсутність холодильників – що твориться на продуктових базах Києва

На одній із найбільших продуктових баз столиці торік вже фільмували масштабні порушення.  Елітні сири та ковбаси – протерміновані і без холодильників. Історія продовжується.

Сири на будь-який смак. Щоправда, частина – вже протермінована, і навіть з пліснявою, решта – можуть виявитися отруйними бодай через те, що зберігають їх при +25 градусах. За годину  під’їжджає і власник. Чому торгує без холодильників – пояснює, що довго нічого в них не затримується з їжі.

Холодильник – лише муляж. Молочку тримають просто на підлозі. І теж обіцяють – там вона не на довго.

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Більшість торговців на базах навіть не має дозволу на торгівлю харчами, тож інспектори не можуть контролювати якість цих продуктів у рамках планових перевірок. Лише на скаргу споживачів. Так минулого тижня, на схожій базі, виявили фальсифіковане масло.

Раніше Факти ICTV писали, виготовляють та ціна гуцульської овечої бринзи.

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