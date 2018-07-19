Аргентинський настрій у Києві: новий джаз-бенд Аргентум

Аргентинський настрій і атмосферу у Києві відтворили музиканти з нового джаз-бенду Аргентум.

В його складі і перша скрипка Одеської філармонії, і заслужений піаніст України. Загалом, п’ятеро визнаних українських віртуозів, вже готуються до концертів по всій Україні – на джазових фестивалях.

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Скрипка, електрогітара, контрабас, акордеон та фортепіано. Українські віртуози стартували з музики аргентинського композитора Астора П’яццолли. Ритмами танго підкорюють слухачів у Києві.

Нагадаємо, відомий американський гурт Imagine Dragons оприлюднив трек під назвою Natural.

Опубліковано Липень, 19 в 17:21



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