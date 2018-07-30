Атака снайперів і морський десант – нова гаряча точка на Азові

Наші армійці значну увагу приділяють обороні Азовського узбережжя, задля недопущення висадки ворожого морського десанту.

Постріли з автоматичного станкового гранатомета так званих Сапогів – станкових протитанкових гранатометів, попри перемир’я лунають посеред білого дня. Наші хлопці на позиціях кажуть – це вже звична річ, адже, щойно противник помічає мішень, обов’язково намагається її вразити.

Активнішими бойовики вже традиційно стають надвечір, коли припиняють працювати спостерігачі наглядових місій. Втім, сталого графіка немає. Майже вздовж усієї лінії фронту не припиняється й діяльність снайперських груп. Щоб уберегти себе, військові будують додаткові захисні укріплення.

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Українські армійці у будь-який момент готові до бою. Наприклад у цьому підрозділі збройних сил, кожен боєць має так званий тривожний рюкзак, із набором усього необхідного.

Тим часом, як повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, зараз підвищена увага приділяється обороні Азовського узбережжя, аби не допустити висадку ворожого морського десанту.

Протягом 2-х днів поблизу Маріуполя свою підготовку підвищували авіаційні навідники армійської авіації, які шукали морські цілі бойових та транспортно-бойових вертольотів, а саме Мі-24 та Мі-8.

За наказом командувача Операції Об’єднаних Сил Сергія Наєва, всі підрозділи на морському узбережжі постійно тренуються, аби завжди бути готовими відбити ворожий напад.

До слова, на Донбасі знайшли заборонені протипіхотні міни.

Опубліковано Липень, 30 в 19:41



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