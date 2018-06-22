Авто на євробляхах: скільки коштуватиме розмитнення та які штрафи впровадять

На заході країни “литовцям” фору дають словаки та поляки. У Києві на єврономерах – ледь не кожна друга автівка. Обдурюють державу і їздять на іномарках без сплати податків навіть чиновники. У їхніх деклараціях за минулий рік журналісти знайшли понад 500 нерозмитнених автівок.

Приміром, депутат Ужгородської міськради Михайло Чурило – орендує аж 3 елітні авто на єврономерах. Його колега з Рахівської міськради Ярослав Думин – має 2 автівки на польській реєстрації, стільки ж і у його брата Василя – депутата районної ради.

Нині всім так званим євробляхам хочуть дати українську прописку. Розмитнення автомобілів суттєво здешевлять, а головне – дозволять ввозити старенькі машини, досі у нас реєстрували лише 5-річні.

Акциз, який найбільше здорожчував вживані автомобілі, знизять в рази. Його розмір залежатиме від об’єму двигуна та віку автомобіля. Що старіший він, то більше доведеться заплатити.

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Калькуляція проста – для бензинових автівок ставка – 50 євро, дизельних – 75. Їх треба множити на об’єм двигуна та кількість років автомобіля. Наприклад, якщо двигун – півтора, а машині 5 років – вартість акцизу – 375 євро.

Менші знижки для автівок-пенсіонерів. Фольксваген Гольф Юрія – малолітражний, але йому вже аж 20 років. Тож лише акциз обійдеться у стільки ж, скільки коштує саме авто – півтори тисячі євро. Якщо доплюсувати ПДВ та ввізне мито – набігає 2,5 тис.

Не задоволені новими ставками для старих авто і в АвтоєвроСилі. Кажуть, краще було б установити фіксований акциз – 500-1000 євро. Чимало машин можуть перетворитися на брухт і через те, що легалізувати їх буде складно.

Для цього треба поїхати в країну, де купили авто, оформити документ купівлі-продажу, страховку, сплатити місцевий податок та отримати транзитні номера. А ось контроль за євробляхами буде суворим, а штрафи – драконівськими.

Поліцейські матимуть право зупиняти такі автомобілі і, якщо за кермом не справжній власник – штрафувати і інформувати митницю. Якщо авто ввезли в режимі транзиту, на 5 днів, перетинати кордон доведеться справно і без затримок, інакше штрафи можуть сягати аж 170 тис грн.

До слова, Факти ICTV порахували, у скільки обійдеться розмитнення б/в авто в Україні.

Опубліковано Червень, 22 в 18:11



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