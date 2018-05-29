Автокефальна церква в Україні. Теофіл ІІІ – про створення незалежної церкви

Нові надходження Україна розраховує отримати у співпраці з Ізраїлем. Вже майже готова угода про вільну торгівлю між країнами. Про це повідомив наш спікер Андрій Парубій, який нині з офіційним візитом в Ізраїлі.

Крім економічних питань та зустрічей з керівниками держави – йому ще й вдалося зустрітись з Єрусалимським Патріархом і поговорити про створення в Україні автокефальної церкви.

Патріарх на початку зустрічі був дуже тактовний і обережний та поміркований у висловлюваннях. Привітавши спікера і депутатів, Теофіл ІІІ нагадав про особливу роль Єрусалимської церкви, адже саме звідси пішло християнство.

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Водночас, патріарх з розумінням ставиться до проблем українців.

Перемовини українського спікера і Єрусалимського Патріарха замість запланованих 50 хвилин тривали більше години. По закінченні всі виглядали задоволеними і усміхненими.

Андрій Парубій повідомив, Єрусалимський патріарх визнає право православних народів на свою незалежну церкву.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко назвав три речі, які необхідні Україні для створення власної помісної церкви.

Опубліковано Травень, 29 в 22:03



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