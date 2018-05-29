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Автокефальна церква в Україні. Теофіл ІІІ – про створення незалежної церкви

Нові надходження Україна розраховує отримати у співпраці з Ізраїлем. Вже майже готова угода про вільну торгівлю між країнами. Про це повідомив наш спікер Андрій Парубій, який нині з офіційним візитом в Ізраїлі.

Крім економічних питань та зустрічей з керівниками держави  – йому ще й вдалося зустрітись з Єрусалимським Патріархом і поговорити про створення в Україні автокефальної церкви.

Патріарх на початку зустрічі був дуже тактовний і обережний та поміркований у висловлюваннях. Привітавши спікера і депутатів, Теофіл ІІІ нагадав про особливу роль Єрусалимської церкви, адже саме звідси пішло християнство.

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Водночас, патріарх з розумінням ставиться до проблем українців.

Перемовини українського спікера і Єрусалимського Патріарха замість запланованих 50 хвилин тривали більше години. По закінченні всі виглядали задоволеними і усміхненими.

Андрій Парубій повідомив, Єрусалимський патріарх визнає право православних народів на свою незалежну церкву.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко назвав три речі, які необхідні Україні для створення власної помісної церкви.

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