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Авторське право в Україні: як отримати роялті за винаходи, відео і пісні

За використання чужої інтелектуальної власності потрібно платити. Це називається авторське право. І у всьому світі його поважають. Досі ж Україна була у ганебному списку трьох сотень країн, де авторських прав не дотримуються. Крадуть музику, тексти, зображення. А виплати роялті, тобто відшкодування за користування інтелектуальною власністю – у нас у сотні разів менші, ніж за кордоном. Щоправда змінити ситуацію може нещодавно ухвалений закон.

За кожну пісню,  що звучить, наприклад, у ресторані або кав’ярні, її автор має  отримати винагороду – роялті. Донедавна цього дотримувалися одиниці. Організація  захисту авторських прав не рідко судилася із закладами. Популярні українські музиканти  вже мають своїх агентів, які відстежують, де звучить їхня музика.

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В Україні розповсюджені випадки, коли компанія збирає гроші користувачів, а роялті авторам сплачує мізерні – каже заступник міністра економіки. Тому нещодавно в Україні ухвалили закон за зразком Євросоюзу та Америки, і тепер автори матимуть більше прав в організаціях, які збирають винагороду.

Тепер українці матимуть шанси співпрацювати і з міжнародною конфедерацією авторів та композиторів СІЗАК – і захищати свої авторські права по всьому світу. Але авторське право – це не лише музика, а й різні винаходи, відео, тексти, зображення. Головне їх запатентувати, тоді за будь-яке використання автору мають відраховувати роялті.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Вікіпедія платитиме авторам україномовних статей

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