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Аж очі виїдає. У Києві житловий будинок затоплює фекаліями

Раніше тут були душеві кабіни, тепер тут  підвальне приміщення яке періодично затоплює фекаліями.

Пані Тетяна бідкається  – каналізація у будинку  прориває постійно. Лише вчора воду відкачали. Сьогоднікартина така ж.

Їдкий запах каналізації очі виїдає. Бути тут, особливо на першому поверсі більше 10 хвилин просто нереально. А люди в таких умовах живуть вже 3 роки.

Каналізація тут не мінялася роками. Будинок – колишній гуртожиток. Йому понад 60 років. Через старі труби та погану вентиляцію у будинку не лише сморід. Стіни вологі і вкриті грибком.

Наталя тут живе 8 років. Каже,  через вологу та їдкий запах каналізації часто хворіють і дорослі і малі. А ще, небезпечно ходити по вбиральні. У такому ж стані і душ.

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Людям увірвався терпець. Не розуміють чому мають  жити у  таких умовах. Комунальні послуги більшість сплачує справно. Через відсутність лічильників суми у платіжках чималі.

Цікаво, що начальник ЖЕКу теж проживає у цьому будинку. Щоправда у нього – окремий вхід. Люди кажуть – помешкання переоблаштував так, що має власну кухню та санвузол.

Тож всіх ароматів сповна не чує. Нам вдалося застати його біля будинку. Олександр Ульянов пояснює – помешкання переобладнав без порушень, відповідно до технічного плану.

Визнає – каналізація не мінялася роками. Лише нині проводять  реконструкцію  каналізаційних мереж  по двом стоякам.

На заміну внутрішніх труб  виділили 250 тисяч гривень. А в каналізаційних проривах винить самих мешканців.

До слова, у Мінфіні пропонують забирати субсидії у боржників за комунальні послуги.

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