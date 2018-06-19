Б’ють по цивільним – в зоні АТО чергове загострення

Якщо говорити про обстріл наших позицій із мінометів, то лише на Луганщині зафіксовано 7 прицільних обстрілів з боку окупантів. 3 міни 120-го калібру вибухнули на позиціях українських захисників поблизу Троїцького та 3 міни 82-го калібру – в районі Новотошківського.

На Донеччині зафіксовано 21 ворожий обстріл наших позицій. поблизу Верхньоторецького та Чермалика противник випустив 27 мін 82-го калібру. В районі Красногорівки по наших оборонцях вів вогонь ворожий снайпер. Майже два десятки разів українськи армійці відкривали вогонь у відповідь.

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Гаряче було поблизу Лебединського та Старогнатівки, де вчора ввечері наші позиції були обстріляні противником з мінометів 120-го калібру, окупанти випустили 12 мін.

Не припиняється навіть вдень вогонь зі стрілецької зброї в районі села Зайцеве, що поблизу окупованої горлівки. Ми сьогодні були на крайній позиції за сотню метрів від укріплень ворога в районі школи.

Щоправда уроки там припинилися кілька років тому після того, як бойовики зробили з будівлі навчального закладу свій штаб і поряд обладнали позиції. Час від часу українські армійці знищують укріплення ворога, ті відповідають вогнем та часто російські набої летять по цивільних мешканцях у селі.

До слова, минулої доби активні бойові дії тривали на Луганщині.

Опубліковано Червень, 19 в 17:15



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