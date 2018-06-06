Б’ють прицільно, часом на повен зріст – під вогнем Майорськ, Зайцеве та Горлівка

Сергій – командир підрозділу Королівської бригади. Ми стоїмо і вслухаємося в бій, що триває недалеко. Це район КПВВ Майорськ.

Така активізація відбулася через те, що у ворога пройшла ротація. Нові найманці – терористи з батальйону Сомалі б’ють прицільно, часом стоячи на повен зріст.

Таким чином намагаються помститися за попередню ротацію бойовиків.

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Це Зайцеве. Фактично впритул до наших опорників ворожі позиції. Тож тут потрібно ходити дуже обережно.

Удень окупанти активно укріплюються. Обладнали нові бійниці. А ось уночі починається справжня дискотека. Так на армійському сленгу називають бій.

Напередодні українські армійці збили черговий безпілотник російського виробництва – Орлан-10. На цій ділянці фронту поява дрона – чіткий сигнал: треба бути напоготові.

До слова, США наполягають на посиленні присутності НАТО в Європі.

Опубліковано Червень, 06 в 20:40



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