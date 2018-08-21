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Б’ють влучно з великого калібру: як снайпери полюють на бійців ООС

Від ранку не припиняються обстріли біля Авдіївки. Російські окупанти б’ють по захисниках міста з гранатометів.

Снайпери полюють на армійців. Вони б’ють влучно, видно, що добре навчені, використовують великий калібр. Часом полювання закінчується трагічно для українських військових.

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Кремлівські найманці починають відкривати вогонь, щойно вечоріє. Часто стрілянина не вщухає до ранку. Тож українські військові весь час напоготові.

Вчора Факти ICTV писали, як боєць ЗСУ зняв стяг “ЛНР”.

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