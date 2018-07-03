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Б’ють з усіх боків з керованих ракет – бійці ООС

Українські військові зміцнюють позиції біля нещодавно взятого під контроль населеного пункту Золоте-4 в Попаснянському районі Луганщини.

За минулу добу бойовики 21 раз обстріляли позиції Збройних сил, застосовуючи крупнокаліберні кулемети і стрілкову зброю.

В перший день перемир’я окупаційна армія вдарила з керованих ракет.

– Вони з усіх боків лупили по нам, щоб ми голову не висунули, не спостерігали за ними, – розповідає боєць ООС.

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Вчора Факти ICTV писали про ворожий обстріл Зайцевого.

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