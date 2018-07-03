Б’ють з усіх боків з керованих ракет – бійці ООС
Українські військові зміцнюють позиції біля нещодавно взятого під контроль населеного пункту Золоте-4 в Попаснянському районі Луганщини.
За минулу добу бойовики 21 раз обстріляли позиції Збройних сил, застосовуючи крупнокаліберні кулемети і стрілкову зброю.
В перший день перемир’я окупаційна армія вдарила з керованих ракет.
– Вони з усіх боків лупили по нам, щоб ми голову не висунули, не спостерігали за ними, – розповідає боєць ООС.
Дивіться: Гарячий тиждень на Донбасі: сотні снарядів, 9 вбитих та 14 поранених бійців ЗСУ
Вчора Факти ICTV писали про ворожий обстріл Зайцевого.
2018-07-03
Теги: Новини ООС відеоЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.