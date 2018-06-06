Батарейки в Україні: куди здавати та чому не переробляють

Звичайні пальчикові батарейки отруюють землю ртуттю та свинцем. Викидати їх просто у смітник – не можна. Потрібно переробляти. В Україні цим не займаються. Усі акції зі збирання – у більшості випадків громадська ініціатива.

Майже 2 десятки тонн батарейок лежать на різних складах по областях, а вивезти немає грошей. І це при тому що завозять в Україну щороку 3,5 тисячі тонн батарейок, а збирають – менше 1%.

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На єдиному в Україні підприємстві, що на експериментальній лінії утилізувало батарейки, кажуть, справа нерентабельна. 5 років тут у маленькому цеху у Львові розбирали гальванічні елементи. Торік підприємство реорганізували, обладнання демонтували. Зараз на складах 200 тонн батарейок.

Батарейки можна здати за адресами на сайті batareiky.in.ua, Київкомунсервісу або торгівельних мереж.

До слова, по Києву встановлять 150 спеціальних контейнерів для збору небезпечних відходів, таких як лампочки, термометри та батарейки.

Опубліковано Червень, 06 в 11:07



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