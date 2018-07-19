Без черг, не виходячи з дому – як отримати дозвіл на будівництво за 3 хвилини
Суттєве полегшення для охочих будуватися. Оформити дозвіл на зведення будинку чи гаража тепер можна за 3 хвилини і, не виходячи з дому.
Тепер достатньо просто заповнити анкету в інтернеті. Торік подібні документи оформляли понад 50 тисяч українців.
Важко навіть уявити, скільки часу і нервів вони згаяли на бюрократичні кола пекла, тепер все це позаду.
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Замість 30 днів – 3 хвилини. В архітектурно – будівельній інспекції називають фантастичні цифри. Задумав звести будинок, сідаєш за комп’ютер, заповнюєш електронну анкету і чекаєш. Секунди і можеш будувати. Чиновники вже не можуть вирішувати – приймати у вас документи чи ні, все відбувається автоматично.
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