Без драматизму! Що кажуть експерти про зустріч Трампа і Путіна

“Хороший старт для всіх” – так президент США Дональд Трамп назвав результати переговорів тет-а-тет. Після двогодинної зустрічі лідери вийшли до своїх делегацій, а після того розпочали прес-конференцію. Трамп і Путін говорять дуже дипломатично і виголошують загальні фрази про необхідність покращення відносин. Про Україну – лише кілька слів. Президенти наголошують необхідно дотримуватися мінських угод.

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна? Ні 44%, 11 votes 11 votes 44% 44%

Навпаки. Слід очікувати загострення 24%, 6 votes 6 votes 24% 24%

Все залишиться, як є 24%, 6 votes 6 votes 24% 24%

Так, безумовно 8%, 2 votes 2 votes 8% 8% Всього голосів: 25 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Експерти побоюються, що Трамп піде на якісь поступки в питаннях Криму, чи антиросійських санкцій. Втім, хоч би що Трамп пообіцяв Путіну, далі ці домовленості має схвалити конгрес, а законодавчий орган США – на боці України.

Експерти переконані, драматизувати зустріч Трампа і Путіна не варто.

Читайте: Зустріч Трампа й Путіна: про що домовились президенти в Гельсінкі

А те, що очільник Білого дому спочатку зустрівся з президентом Порошенком у Брюсселі – гарний знак для України.

Більше шансів на домовленість щодо Сирії. Адже головний інтерес Америки – викинути Іран з цієї країни.

Трамп оголосив похід проти аятуль Тегерана. Досі в Сирії на боці диктатора Асада воювала Росія з її авіацією та Іран з майже стотисячним контингентом піхоти.

Експерти наголошують – заяви Трампа і Путіна в Гельсінкі будуть голосними, але найімовірніше – неконкретними.

До слова, президент РФ Володимир Путін порадив президенту США Дональду Трампу “ налаштувати Україну на виконання Мінських угод”.

Опубліковано Липень, 16 в 19:55



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.