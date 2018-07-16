Без драматизму! Що кажуть експерти про зустріч Трампа і Путіна
“Хороший старт для всіх” – так президент США Дональд Трамп назвав результати переговорів тет-а-тет. Після двогодинної зустрічі лідери вийшли до своїх делегацій, а після того розпочали прес-конференцію. Трамп і Путін говорять дуже дипломатично і виголошують загальні фрази про необхідність покращення відносин. Про Україну – лише кілька слів. Президенти наголошують необхідно дотримуватися мінських угод.
Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна?
- Ні 44%, 11 votes11 votes 44%44%
- Навпаки. Слід очікувати загострення 24%, 6 votes6 votes 24%24%
- Все залишиться, як є 24%, 6 votes6 votes 24%24%
- Так, безумовно 8%, 2 votes2 votes 8%8%
Експерти побоюються, що Трамп піде на якісь поступки в питаннях Криму, чи антиросійських санкцій. Втім, хоч би що Трамп пообіцяв Путіну, далі ці домовленості має схвалити конгрес, а законодавчий орган США – на боці України.
Експерти переконані, драматизувати зустріч Трампа і Путіна не варто.
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А те, що очільник Білого дому спочатку зустрівся з президентом Порошенком у Брюсселі – гарний знак для України.
Більше шансів на домовленість щодо Сирії. Адже головний інтерес Америки – викинути Іран з цієї країни.
Трамп оголосив похід проти аятуль Тегерана. Досі в Сирії на боці диктатора Асада воювала Росія з її авіацією та Іран з майже стотисячним контингентом піхоти.
Експерти наголошують – заяви Трампа і Путіна в Гельсінкі будуть голосними, але найімовірніше – неконкретними.
До слова, президент РФ Володимир Путін порадив президенту США Дональду Трампу “ налаштувати Україну на виконання Мінських угод”.