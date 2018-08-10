Без грошей і паспортів: 3 місяці Росія не випускає з Криму 5 рибалок

Уже три місяці 5 українських рибалок не можуть поїхати з Криму. Їх затримали російські прикордонники і звинуватили у браконьєрстві.

Капітана помістили у СІЗО Сімферополя, а чотирьох членів екіпажу, хоч і випустили на волю, але відібрали паспорти і змушують залишатись у Балаклаві. Українці не мають грошей – тож виживають лише за допомоги небайдужих.

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Жертви політичних інтриг, чи просто невдалої риболовлі? Весь час чоловіки знаходяться на півострові. Екіпаж начебто вільний, але без паспортів і додому повернутись не в змозі.

Нагадаємо, моряки, яких більше року тому затримали в Греції, повернулися до Одеси. Капітан, старпом і рядові залишаються у Греції до з’ясування всіх обставин.

Опубліковано Серпень, 10 в 20:47



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