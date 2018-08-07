Без пострілів: як ворог провокує бійців ООС
Гарячою була минула ніч навколо Горлівки – терористи знахабніли, тож наші армійці змушені були дати відсіч.
– Вчора почалися провокації зі сторони противника, о годині 10-й. Почали обстрілювати дві з моїх позиції, – говорить військовослужбовець ВСУ.
Спочатку менші калібри, потім перейшли до протитанкових гранатометів.
Обстріл від обстрілу різниться, запевняють вояки. Стрілецькі постріли, виявляється, мають свій почерк і можуть викривати ворожі плани.
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За характером обстрілів армійці вже навчились визначати подальші дії противника. Чи лізтимуть бойовики на штурм, чи це просто провокаційний вогонь.
Снайперські групи можуть виманювати і без єдиного пострілу.
– Вішають компакт-диски, всілякі бляшанки, щоби відблискували, типу як від оптики і витягують вогонь на ці демаскуючі засоби. При цьому вичисляють, де знаходяться позиції наших військовослужбовців і туда ведуть кучний вогонь, – коментує боєць ООС.
До слова, бійці ООС знайшли таємні ходи ворога.