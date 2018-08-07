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Без пострілів: як ворог провокує бійців ООС

Гарячою була минула ніч навколо Горлівки – терористи знахабніли, тож наші армійці змушені були дати відсіч.

– Вчора почалися провокації зі сторони противника, о годині 10-й. Почали обстрілювати дві з моїх позиції, – говорить військовослужбовець ВСУ.

Спочатку менші калібри, потім перейшли до протитанкових гранатометів.

Обстріл від обстрілу різниться, запевняють вояки. Стрілецькі постріли, виявляється, мають свій почерк і можуть викривати ворожі плани.

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За характером обстрілів армійці вже навчились визначати подальші дії противника. Чи лізтимуть бойовики на штурм, чи це просто провокаційний вогонь.

Снайперські групи можуть виманювати і без єдиного пострілу.

– Вішають компакт-диски, всілякі бляшанки, щоби відблискували, типу як від оптики і витягують вогонь на ці демаскуючі засоби. При цьому вичисляють, де знаходяться позиції наших військовослужбовців і туда ведуть кучний вогонь, – коментує боєць ООС.

До слова, бійці ООС знайшли таємні ходи ворога.

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