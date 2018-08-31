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Без ризику для здоров’я! Чим годувати школярів

Ранні підйоми і швидкі сніданки – ось що  чекає нас вже від завтра. На порозі перше вересня. І одна з головних проблем для батьків – що поживного приготувати своїм дітям зранку. Та ще й, як зробити так, щоб вони це їли?

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Лікар-дієтолог радить давати дітям зварені некруто яйця, відварену або потерту моркву зі сметаною, каші, чай, какао з молоком, горіхи, ягоди та зелень. І, звісно ж, фрукти.

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Головне – менше цукру. Він додасть енергії. Але на дуже короткий час. Далі наступить втома.

Ідеальним снеком для школи також буде класичний бутерброд з сиром та мясом. На обід – треба не забути про суп. Зварений на нежирному мясному бульйоні  він поповнить запас амінокислот, сприятиме хорошій памяті. А от ввечері – зїсти трішки білка і вуглеводів. Саме кашка на ніч дозволить забути  про всі стреси і прокинутися на ранок бадьорим і повним сил.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що вулична їжа може зруйнувати наше здоров’я

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