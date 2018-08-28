Банк крові для тварин: хто може здати та де

Щомісяця у Львові гинуть сотні собак – бо не отримують необхідного лікування. Через хвороби та аварії тварини потребують переливання крові. Втім, у ветеринарних клініках її немає. Львів’янину Олександру Мільковичу довелося самотужки шукати донора для свого улюбленця.

Втім, уже було пізно, врятувати тварину не вдалося. Аби таких випадків поменшало, у комунальній ветклініці Лев вирішили створити банк крові. Вже облаштовують робоче приміщення.

Тож тут зможуть будь-коли зробити переливання. Донорів спеціально відбиратимуть – серед домашніх вакцинованих тварин, вагою не менше 25-ти кілограмів.

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За раз братимуть 450 мл крові. Ветеринари запевняють, це безпечно і жодної шкоди собакам не завдасть. Дані про донорів реєструють у спеціальній базі.

Нині у міському реєстрі майже 14 тис. тварин. Аби нова система запрацювала, а в банку крові з’явилося необхідне обладнання, потрібно 250 тис. грн. Поки зібрати вдалося лише 37.

У західній Україні такий банк крові буде першим. Окрім Львова обладнання та умови для порятунку собак є лише в Одесі та Києві.

До слова, Факти писали, де здавати кров, вимоги, протипоказання і ціна.

Опубліковано Серпень, 28 в 22:03



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