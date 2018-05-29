Без шрамів та ризиків: нова методика операцій у лікарні імені Мечникова

Операція тривала 4 години – пані Тетяні видаляли грижу. Виконували її за допомогою нового ендоскопічного обладнання, весь процес транслювали на кількох екранах.

Вже за добу після складного хірургічного втручання пані Тетяна може ходити. У неї не буде важкого періоду реабілітації, а тіло залишиться без шрамів від розрізів. Жінка добре почувається і за прогнозами медиків уже за кілька днів повернеться додому.

Тепер аби прооперувати пацієнта, хірургам у лікарні імені Мечникова достатньо зробити кілька невеликих проколів. Обладнання потрапляє всередину, а зображення миттєво виводиться на екран, все автоматизовано. Завдяки цьому, кажуть медики, зростає якість операції, а головне – пацієнт у повній безпеці.

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З операційної в режимі онлайн транляції йде у інноваційний центр. Тут студенти та медики стежать за ходом операції. У центрі також є монітори, на які виводять інформацію про пацієнта. Весь процес записується на диск і зберігається в архіві лікарні.

За неповний місяць з моменту встановлення нової апаратури, вже надали допомогу сотні пацієнтам.

Щороку у лікарні імені Мечникова роблять щонайменше 20 тисяч операцій. Відтепер половину з них проводитимуть на новому обладнанні, без жодного розрізу.

До слова, зі школи в лікарню. Результати експертизи щодо отруєння дітей.

Опубліковано Травень, 29 в 11:08



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