Без шрамів та ризиків: нова методика операцій у лікарні імені Мечникова
Операція тривала 4 години – пані Тетяні видаляли грижу. Виконували її за допомогою нового ендоскопічного обладнання, весь процес транслювали на кількох екранах.
Вже за добу після складного хірургічного втручання пані Тетяна може ходити. У неї не буде важкого періоду реабілітації, а тіло залишиться без шрамів від розрізів. Жінка добре почувається і за прогнозами медиків уже за кілька днів повернеться додому.
Тепер аби прооперувати пацієнта, хірургам у лікарні імені Мечникова достатньо зробити кілька невеликих проколів. Обладнання потрапляє всередину, а зображення миттєво виводиться на екран, все автоматизовано. Завдяки цьому, кажуть медики, зростає якість операції, а головне – пацієнт у повній безпеці.
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З операційної в режимі онлайн транляції йде у інноваційний центр. Тут студенти та медики стежать за ходом операції. У центрі також є монітори, на які виводять інформацію про пацієнта. Весь процес записується на диск і зберігається в архіві лікарні.
За неповний місяць з моменту встановлення нової апаратури, вже надали допомогу сотні пацієнтам.
Щороку у лікарні імені Мечникова роблять щонайменше 20 тисяч операцій. Відтепер половину з них проводитимуть на новому обладнанні, без жодного розрізу.
До слова, зі школи в лікарню. Результати експертизи щодо отруєння дітей.