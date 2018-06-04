Без світла, зв’язку, під обстрілами – найгарячіші точки на Донбасі

Біля Зайцевого і вдень не вщухають кулеметні черги. А сьогодні вранці тут почався мінометний обстріл. Стріляли з тимчасово окупованої Горлівки. Мінами пошкодило зв’язок та світло.

У військових обмаль часу, щоб полагодити розриви дротів. Без польового захищеного зв’язку на фронті сутужно. Так само, як і без електрики.

Українські військові нарахували 8 мін. Та минулої ночі калібр 82 мм був чи не найменшим. Бо російсько-окупаційні війська гатили і з артилерії.

Б’ють прицільно, тож пересуватися на позиції потрібно обережно, і краще зайвий раз голову не піднімати.

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Нині до окупантів надійшло підкріплення, російські найманці заїхали на Донбас заробляти гроші, вбиваючи наших військових та цивільних.

Тож б’ють більш кучно та прицільно. А тим часом у Зайцевому зібралася черга за гуманітарною допомогою. Червоний хрест привіз цемент та пісок, аби місцеві могли хоч якось підлатати побиті війною будинки.

Те, що в кремлівських найманців немає нічого святого, вже показали 4 роки війни. Окупанти підтвердили це і сьогодні. Відкрили вогонь по людях, які стояли в черзі за гуманітаркою.

Червоний хрест – чи не єдина гуманітарна організація, яка доїжджає в Зайцеве – селище, де вцілілі будинки, рідкість.

133 жителі залишились у цій частині Зайцевого. Переважно це літні люди, яким нікуди їхати. Вони щодня живуть під прицілом ворожої артилерії. І чи надовго вистачить їм бодай такого ремонту, не береться прогнозувати ніхто.

До слова, у Києві з гранатомета обстріляли ритуальне бюро.

Опубліковано Червень, 04 в 20:20



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