Без їдальні і спортзалу: як вчаться діти на Прикарпатті

Школярі з села Мостище на Прикарпатті навчаються в одноповерховій хатині. Їй понад сто років. Умови наче в позаминулому столітті, тоді як село розташоване лише за кілька кілометрів від Калуша – найбільшого районного центру.

100 років – не вік. Принаймні, так вважають прикарпатські освітяни. Чимало школярів до цих пір вчаться у старих столітніх будівлях, з маленькими вікнами, низькими стелями та без належних умов для навчання. На приписи про закриття таких будівель ніхто не зважає.

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У школі понад 180 учнів. В найменшому класі – 17, найбільший має 27. Помістити їх ніде, один клас пристосували у сільському клубі. Спортзал облаштували в колишньому кафе.

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті закривають поштові відділення – люди без пенсій і роботи.

Опубліковано Серпень, 27 в 11:02



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