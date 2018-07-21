Бездоріжжя та вода на вагу золота: проблеми туристичної Східниці

Сюди їдуть з усієї України – аби попити мінеральної води. А в місцевих проблеми з питною. Вона у Східниці подається за графіком, коштує 26 гривень за куб, а до деяких будинків взагалі не доходить.

Не просто доїхати сюди і на оздоровлення. Дорога на Східницю – це суцільні ями.

Тендер на ремонт шляху виграли ще торік, пояснюють у Львівській обладміністрації. Гроші, а це 80 мільйонів гривень, сподівалися отримати за рахунок митного експерименту – це коли збір від митних платежів йде на дорожню сферу. Однак цього року він приніс мало грошей.

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Бездоріжжя – не єдина проблема Східниці. У курортному селищі, яке славиться мінеральними водами, з питною – проблеми. Ціна на неї золота – 26 гривень за метр кубічний. Та й подають її з перебоями.

Нагадаємо, Східницю називають українська Швейцарія. Як доїхати, оздоровитись і ціна – тут.

Опубліковано Липень, 21 в 13:57



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