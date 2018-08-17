Безглуздішої людини не бачили: хто облив кислотою дітей в Одесі

Безглуздішої людини не бачили – так сусіди відзиваються про діда, який в Одесі облив 12-річного хлопчика сірчаною кислотою. Йому, мовляв, не сподобалися дитячий сміх та ігри на подвір’ї.

За останніми даними, нині стан Сашка задовільний, а кривднику загрожує до семи років тюрми.

Діти відразу навіть не зрозуміли що сталося.

Спершу вважали, що сусід розпилив на дитину перцевий балончик, проте біль не вщухав. Сашко з мамою поїхали наступного ранку до лікарні. Тут медики сказали — речовина, яка потрапила на тіло Сашка – сірчана кислота.

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Чоловік неодноразово чіплявся до дітей, а свої експерименти з кислотою раніше проводив на котах. Сашкові, кажуть медики, неабияк пощастило. Якщо б рідина потрапила в очі, хлопчик би втратив зір.

До слова, київські медики зробили унікальну операцію недоношеному немовляті.

Опубліковано Серпень, 17 в 11:05



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