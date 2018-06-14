Безкоштовна медицина для Донбасу – проект Геннадія Друзенка у Нових лідерах

Із фахових правознавців – у військові медики. У 2013 році власник 2-х українcьких і одного британського диплома із права , і гадки не мав, що опиниться на фронті.

У медики Геннадія Друзенка підштовхнув Майдан. Тоді юридичні знання допомогли облаштувати шпиталь у комітетах Верховної Ради. Вдалося врятувати кілька десятків людей. Та під час війни лік врятованих пішов на тисячі. Офіційно Перший Добровольчий Мобільний Шпиталь створили після трагедії в Ілловайську.

Добровільці їдуть приблизно на місяць. Для держави це – стандартна зарплата медика. Для волонтерів – відчуття обов’язку і головний біль: де знайти машину, бензин та необхідні ліки.

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За 3,5 роки врятували 40 тис пацієнтів. Нині на фронті трохи спокійніше, та лікарі вкрай необхідні в селах між лініями зіткнення. Найбільші проблеми – на Лугащині, тож, за допомогою проекту “Нові лідери”, Геннадій хоче створити мобільну клініку для так званої сірої зони, яка курсуватиме селами й обстежуватиме тих, хто живе під обстрілами.

Загальна вартість проекту -приблизно 8 млн грн. Якщо вдасться заробити мільйон, вистачить на кілька місяців роботи, пальне та медикаменти. Геннадій каже – його проект – не лише про миттєву допомогу хворим. Він про те, щоб показати людям на лінії зіткнення, що про них не забули.

До слова, Факти писали про проект Віталія Бєлоброва в Нових лідерах.

Опубліковано Червень, 14 в 11:15



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