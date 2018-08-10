Безкоштовна англійська для бійців: реабілітація військових ЗСУ

Британська Рада в Україні організовує для українських військових безкоштовні курси за підтримки НАТО. Ними можуть скористатися демобілізовані, зокрема учасники війни на Донбасі.

За останні 4 роки англійську тут вивчили 200 військових, близько сотні з них служили на передовій.

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Основна мета проекту – сприяти працевлаштуванню колишніх армійців на цивільному ринку праці. Середній відсоток тих, хто отримав роботу по завершенню курсів – 80%. Напередодні дипломи про успішне вивчення англійської вручали черговій групі наших бійців.

До слова, Україна запускає виробництво боєприпасів.

Опубліковано Серпень, 10 в 15:12



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