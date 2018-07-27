Безкоштовні курси у Львові 2018: на кого навчають і яка потім зарплата

На Львівщині бракує працівників легкої промисловості. Люди масово виїжджають за кордон, або перекваліфіковуються. Аби не занапастити власний бізнес, 8 підприємців об’єднали свої ательє, фабрики і готові навчати молодь та пропонують людям роботу, але от охочих мало.

Не тільки стежити за модою, а створювати її власноруч. З окремих клаптиків тканини Леся Шморгун уже 5 років шиє вишиванки. Із голкою та ниткою на ти жінка все життя. Втім до цього часу мусила змінити не одну роботу – була вчителем праці. Та лише згодом зрозуміла – найкомфортніше їй на швейному підприємстві.

Аби таких працівників на підприємствах ставало більше, у Львові розпочали соціальну кампанію для підтримки галузі легкої промисловості. Адже нині в місті 900 вакансій.

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Не вистачає швачок, закрійників, конструкторів. Керівники восьми підприємств збилися з ніг у пошуках фахівців. Кажуть, місцеві майстрині масово виїжджають за кордон. І щоб бізнес не занепав, об’єдналися у кластер індустрії моди.

Подбали навіть про конкурентів. Учасники кластеру зібрали всі актуальні у Львові вакансії. Відтак майстрині можуть обрати найкращу із сотень запропонованих.

А для тих, хто голку із ниткою досі в руках не тримав, створили школу кравецької майстерності. Переконують, за 2,5 місяці навчать шити будь-кого безкоштовно – якщо опісля випускники залишаться працювати на львівському підприємстві.

Поки нову професію опанували тільки 10 людей.

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Опубліковано Липень, 27 в 11:43



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