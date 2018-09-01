Безкоштовний інсулін у Ватутіному: чому не вистачає і як рятуються люди

Хворі на цукровий діабет жителі Ватутіного на Черкащині щодня змушені балансувати на межі життя і смерті. Безкоштовного інсуліну, за рецептом, в аптеці вже три місяці катастрофічно не вистачає. Самотужки більшості інсулінозалежних його не купити, препарат – дорогий. А без нього цим людям не жити.

У місті за рецептом інсулін видають лише в одній аптеці. Тут кажуть, щойно препарат з’являється – його розбирають за півдня. Більшості хворих його не вистачає. Цього місяця на ліки виділили чверть від необхідної суми. Тож із понад півтори сотні залежних інсулін отримають лише два десятки людей.

Читайте: Викликає кровотечу! Розвінчаний міф про користь популярного препарату

За державною програмою інсулін купують за гроші центрального і місцевого бюджетів. Держава виділяє 40-50%- залежно від регіону, решту фінансує область і місто. Та у 17-ти тисячному Ватутіному кажуть – грошей немає.

У МОЗі заявили що все зробили за законом – Черкаській області на інсулін цьогоріч виділили 24,5 млн гривень.

Листування чиновників і депутатів усіх рівнів триває вже три місяці. Хто профінансує інсулін для ватутінців, досі не зрозуміло. Тоді як у хворих діабетом кожен день без інсуліну може стати останнім.

До слова, в Україні заборонили Воду для ін’єкцій.

Опубліковано Вересень, 01 в 19:54



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.