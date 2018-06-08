Безкоштовний транспорт і вуличний Wi-Fi: сучасне село Дніпропетровщини
Облаштовані сквери, вуличний Wi-Fi, соціальний транспорт, сучасні спортивні майданчики. Тут до школи діти замість підручників носять планшети, а у кожного фельдшера – свій скутер. І все це у Вакулівській об’єднаній територіальній громаді, що на Дніпропетровщині.
В 2015 році її створили першою в Україні. І нині одна з найменших за кількістю жителів вона демонструє найкращі результати.
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Нині тут вже освітлені всі вулиці, облаштовують сквери та ремонтують дороги. Для молоді – побудували спортивні майданчики. А пересуваються люди за допомогою соціального транспорту. З минулого року він курсує маршрутом безкоштовно.
До слова, на Вінниччині, колишні АТОвці, створили центр фізичної підготовки та реабілітації.