Факти / Відео / Україна / Безкоштовний транспорт і вуличний Wi-Fi: сучасне село Дніпропетровщини/

Безкоштовний транспорт і вуличний Wi-Fi: сучасне село Дніпропетровщини

Облаштовані сквери, вуличний Wi-Fi, соціальний транспорт, сучасні спортивні майданчики. Тут до школи діти замість підручників носять планшети, а у кожного фельдшера – свій скутер. І все це у Вакулівській об’єднаній територіальній громаді, що на Дніпропетровщині.

В 2015 році її створили першою в Україні. І нині одна з найменших за кількістю жителів вона демонструє найкращі результати.

Дивіться: Радянські раритети та колекції мотоциклів: мотоклуб у Косові

Нині тут вже освітлені всі вулиці, облаштовують сквери та ремонтують дороги. Для молоді – побудували спортивні майданчики. А пересуваються люди за допомогою соціального транспорту. З минулого року він курсує маршрутом безкоштовно.

До слова, на Вінниччині, колишні АТОвці, створили центр фізичної підготовки та реабілітації.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Сморід, що виїдає очі: село на Дніпропетровщині потопає у смітті
Навіть дороги хороші. Як два маленьких села на Миколаївщині заробляють 15 млн
Децентралізація: як це працює на Чернігівщині
На Дніпропетровщині побудують найпотужнішу в Україні електростанцію
Школа
Бюрократичне пекло: чому українцям не дають будувати садки і школи
Нова школа, спортзал і готель: як за маленький бюджет відродити село
Ляпнули-ляпнули і 200 тис. немає. Як під Миколаєвом дорогу “полагодили”
Загроза для життя: на Дніпропетровщині закривають школи

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка