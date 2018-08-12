Безкоштовний тур в Європу: як доїхати та де жити

Подорожувати закордон – можна задешево. Українці все частіше подорожують автостопом – і заощаджують чимало. При цьому можна об’їздити півсвіту.

Для того щоб їздити за просто так потрібно вивчити кілька простих правил: яскравий одяг, посмішка і палець до гори.

Одна справа доїхати задарма, а як же знайти безкоштовний дах над головою?

Сайт каучсерфінг з допомогою якого можна переночувати абсолютно безкоштовно.

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Це міжнародна мережа помешкань, чиї господарі приймають у себе гостей задарма. Та коли ви зареєструєтесь на спеціальному сайті, будьте готові до того, що й до вас переночувати одного разу може попроситися незнайомець.

Оглядовий тур можна отримати також задарма. По центру гіди постійно водять екскурсії.

Раніше Факти ICTV писали про те, як правильно виходити з відпустки – 5 порад, як не підірвати психіку та працювати із задоволенням.

Опубліковано Серпень, 12 в 19:50



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