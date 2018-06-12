Безпечно та щасливо: як живуть і скільки заробляють у Норвегії

Якісні швидкісні поїзди та гарні соціальні програми – за принципом все для людей – живе Норвегія.

Тут народжуваність та якість життя одні з найвищих на континенті.

Кілограм картоплі – 60 гривень, така ж ціна на масло. Літр молока майже 45, аналогічна початкова вартість хліба. Яйця коштують приблизно 75.

Можливо, недешево, але продукти в Норвегії найвищої якості. Високої якості і тутешня медицина з її державним страхуванням.

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Найдорожча в Норвегії стоматологія, і вона в страховку не входить.

Норвегія стабільно на перших місцях світових рейтингів найздоровіших та найщасливіших країн Європи. А ще вона екологічна та безпечна. Тому на вулицях мало поліцейських машин і багато електрокарів.

Середня зарплата в Норвегії 5-7 тисяч євро.

До слова, нині Греція повернулась до блошиних ринків, бо люди не можуть купувати нові речі.

Опубліковано Червень, 12 в 17:38



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