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Безпека на воді: як працюють рятувальники на київських пляжах

В Україні з початку року потонули понад 300 людей. Тільки за останні 10 днів – півсотні загиблих. Таку сумну статистику наводять рятувальники.

Головні причини смертності на воді – купання в нетверезому стані та в необладнаних місцях. В Києві купатися можна на 13 пляжах.

Коли людина починає тонути – це відбувається дуже тихо. Постраждалий поступово зникає під водою і майже не рухається. Якщо помічаєте щось подібне – краще одразу кликати на допомогу. Витягши людину на берег – її стан треба перевірити. Непритомним – зробити штучне дихання і масаж серця.

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У Києві надзвичайники зараз проводять спеціальні рейди на пляжах. Роздають листівки та пояснюють, що робити у разі нещасного випадку.

На роботу рятувальників люди не нарікають. А от стан пляжів, кажуть, поганий: вони не облаштовані і брудні.

До слова, пляжний сезон офіційно відкрито, і у спеку, яка нині панує в Україні, людей тягне до водойм та в парки охолодитися.

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