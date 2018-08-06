Бійці ООС знайшли таємні ходи ворога

На авдіївську ділянку заїхала нова снайперська група противника, тож українських армійців виманювали на відкриття вогню, аби в темряві виявити їхнє місце розташування.

Ще складніша ситуація була напередодні, коли із заходом сонця десятки куль та реактивних гранат полетіли в спини авдіївським оборонцям. За дві хвилини по рації пролунав сигнал – штурмова група противника просочилася в тил. Тоді зав’язався півгодинний бій. Противник відступав, українська піхота наздоганяла. Вже згодом армійці виявили на місці патрони та залишені поспіхом реактивні гранати.

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Загадка, яким чином бойовики змогли оминути непоміченими українську оборону лежала на поверхні землі – бойовики користуються підземними колодязями, за допомогою яких можуть від Ясинуватої діставатися до українських позицій.

Раніше Факти ICTV писали, що наробила негода на Донбасі.

Опубліковано Серпень, 06 в 20:06



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