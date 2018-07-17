Біль у горлі та слабкість: симптоми дифтерії та як лікувати (ІНФОГРАФІКА)

В Україні вже 4 випадки захворювання дифтерією, 2 дорослих на Луганщині, 1 – на Чернігівщині, 11-річний хлопчик на Київщині.

Всі вони не були щеплені, тому опинились у групі ризику. Ще на час спалаху кору в Україні, лікарі наполегливо рекомендували вакцинуватися проти дифтерії. Це варто робити щодесять років. Саме щеплення – надійний та єдиний захисник від підступної хвороби, особливо при гострому її перебігу.

Інфекціоністи кажуть, способів уникнути зустрічі з дифтерією – немає. Адже є люди-носії цієї палички можуть навіть не знати, що переносять недугу. А хвороба передається повітряно-крапельним шляхом.

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Головний симптом дифтерії – біль в горлі та слабість, а з таким до медиків наші люди навіть не звертаються. В кращому випадку йдуть в аптеку. В гіршому – готують ліки самі.

Нагадаємо, під час останньої епідемії дифтерії в Україні, з 1991-го по 1998-й рік, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, на дифтерію захворіли близько 20 тис. людей, 696 з них померли.

Опубліковано Липень, 17 в 16:58



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