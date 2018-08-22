Білі хакери: хто такі, як працюють і скільки заробляють

Як легально зламувати інформаційні системи та ще й отримувати за це гроші – знають білі хакери. Знаходять помилки в інформаційних системах та повідомляють про загрози. В Україні вони працюють виключно у комерційному секторі. Хоча країни Європи та США задіюють білих хакерів до кіберзахисту державних органів влади.

Вони зламують державні структури, комерційні компанії та комп`ютери звичайних користувачів. Вся секретна інформація у їхній кишені. Однак замість того, щоб красти чужі гроші і дані, ці хакери їх захищають. Білі капелюхи – так називають тих, хто проникає в електронні системи і ламає, щоб перевірити на безпеку.

Переважно білі хакери – самоучки, не обов’язково айтішники, чимало з них кмітливі гуманітарії чи математики.

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Знають кілька мов програмування. В середньому отримують від 3 до 5 тис. доларів на місяць. До того ж в Україні вони працюють цілком легально.

Фахівці аналізують усю систему та всі дії працівників. І якщо знаходять помилку – інформують замовника та рекомендують як усунути загрозу.

В Україні білі хакери працюють лише в комерційному секторі. Хоча в Європі та США їх активно задіюють державні органи влади. Для цього створюють спеціальні програми, які дозволяють хакерам шукати вразливості. У нас нічого подібного поки немає. Та і чиновники різних рангів взагалі не готові дбати про кібербезпеку.

До слова, піратський бізнес: хто займається в Україні і яке покарання.

Опубліковано Серпень, 22 в 11:25



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