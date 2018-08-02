Більше жінок у владі – проект Ганни Давиденко у Нових лідерах

Представництво жінок у владі має бути більшим – у цьому переконана одна з учасниць проекту Нові лідери Ганна Давиденко і наводить статистику, за якою найбагатшими країнами світу, які мають розвинуту економіку, керують жінки.

У списку Англія, Данія, Нідерланди, Швеція та Швейцарія. І у парламентах цих країн жінки мають половину місць. Тоді, як в Україні всього 12% панянок у Верховній Раді.

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Цю статистику кардинально має намір змінити депутатка із Вінниці Ганна Давиденко. У проект Нові лідери вона прийшла з освітньою програмою щодо створення Національної платформи політичної освіти жінок.

Депутатка переконана, при домінуванні чоловіків у владі рішення, які приймаються органами влади, не можуть бути збалансованими, а відповідно ефективними. І приводить приклад Швеції, рівень процвітання якої припав саме з приходом у політику жінок.

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Опубліковано Серпень, 02 в 10:50



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