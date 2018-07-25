Біогумус з листя: у Кропивницькому знайшли беззбитковий спосіб захоронення відходів

Сміттєзвалище у Кропивницькому. Увесь непотріб, який сюди звозять з міста, сортують і відправляють на переробку. Торік тут безкоштовно прийняли понад 200 т міського листя. Як експеримент – органічні відходи переробили.

Листя утрамбовується до п’яти місяців. Поряд працівники формують так звані бурти, тут у листя заселяють каліфорнійських черв’яків.

Тисяча сімей, а це майже мільйон черв’яків, перероблюють відходи.

Двічі на тиждень Владислав перекопує землю, щодня ранок свій починає з вимірювання температури і вологи землі, аби її мешканцям було комфортно.

Загалом увесь процес переробки триває 8 місяців. Біогумус потім пересіюють.

Дивіться: Папір з опалого листя. Унікальний винахід школяра із Закарпаття

Аби знати, що саме краще з цим добривом вирощувати і чи не шкідливе воно, зразки біогумусу здали в лабораторію. Поки чекають результатів – експериментують.

Після отриманих рекомендацій лабораторії добриво застосують на користь міста. Тут мріють створити теплиці і вирощувати власний продукт. Кажуть, потужностей вистачить на все листя, яке надходить з міста.

Для цього нині шукають інвестора, аби ручну працю замінити механізованою. Ефективність цього методу давно довели в країнах Євросоюзу та США, там розводять каліфорнійських черв’яків для утворення біогумусу в промислових масштабах.

До слова, як в Болгарії сортують сміття та заробляють на цьому.

Опубліковано Липень, 25 в 12:26



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.