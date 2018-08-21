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Біологічне очищення і доочистка ультрафіолетом: екологічність роботи МХП

Українців все частіше турбує екологічність роботи підприємств, що знаходяться в їхньому регіоні. Тож вони звертають увагу не лише на якість продукції, а й на технологію виробництва, екологічність процесу. Про роботу  підприємства Миронівська птахофабрика у Канівському районі розповіли його працівники .

– Наше підприємство здійснює діяльність, пов’язану з водоспоживанням, згідно отриманого дозволу на водокористування. Контроль здійснюється як державною інспекцією, так і нашою лабораторією, – коментує Олександр Семенець, головний еколог МХП.

Стічні води очищуються в декілька етапів: механічне, знежирення, біологічне очищення і доочистка ультрафіолетом, що здійснюється під ретельним контролем фахівців.

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Освоєння нових технологій та енергоефективних рішень підприємствами МХП, дає  можливість не тільки розширювати виробництво без шкоди довкіллю, а й допомогти розвитку громад, що знаходяться поруч.

Нагадаємо, як магазини і кафе борються зі щурами і чому від цього труяться люди.

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