Біологічне очищення і доочистка ультрафіолетом: екологічність роботи МХП

Українців все частіше турбує екологічність роботи підприємств, що знаходяться в їхньому регіоні. Тож вони звертають увагу не лише на якість продукції, а й на технологію виробництва, екологічність процесу. Про роботу підприємства Миронівська птахофабрика у Канівському районі розповіли його працівники .

– Наше підприємство здійснює діяльність, пов’язану з водоспоживанням, згідно отриманого дозволу на водокористування. Контроль здійснюється як державною інспекцією, так і нашою лабораторією, – коментує Олександр Семенець, головний еколог МХП.

Стічні води очищуються в декілька етапів: механічне, знежирення, біологічне очищення і доочистка ультрафіолетом, що здійснюється під ретельним контролем фахівців.

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Освоєння нових технологій та енергоефективних рішень підприємствами МХП, дає можливість не тільки розширювати виробництво без шкоди довкіллю, а й допомогти розвитку громад, що знаходяться поруч.

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Опубліковано Серпень, 21 в 19:29



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