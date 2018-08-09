Біженці у власній країні. Як у Грузії живуть переселенці

Війна Росії проти Грузії, яка рівно десять років тому набирала оберти і забрала життя більше 400 грузинів серед яких силовики та мирне населення. Та найбільшою проблемою стали переселенці, адже під час російської агресії свої домівки залишили 25 тис. людей. Завдяки Євросоюзу та США більшість отримали помешкання у спеціальних поселеннях.

Приміщення муніципалітету району Ахалгорі у вигнанні, до війни цей регіон був територією Грузії, та російська влада попри міжнародні домовленості приєднала його до самопроголошеної Південної Осетії. Вже десять років, ті кого Кремль позбавив власного дому, мріють про одне.

Усього з початку війни окуповану територію залишило 25 тис. людей. На будівництво житла для біженців Євросоюз виділив 4 млрд євро та ще мільярд надали Сполучені Штати.

На сьогодні вдалося забезпечити тимчасовим притулком більше половини тих, чиї будинки за лінією окупації не лише в Південній Осетії, але й Абхазії. По всій Грузії споруджено 34 таких поселень як Церовані.

Автанділ Міделашвілі показує помешканням, яке мало бути тимчасовим, але через агресію Кремля його родина живе тут уже 10 років. Виїздили вони ще з грузинського Ахалгорі та повернутися вже в окупований регіон не змогли.

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Чоловік із сумом згадує про своє велике господарство та двоповерховий будинок, нині заробляє 200 ларі – це трохи більше 2 тис. грн., але це дрібниці порівняно з тим, що довелося пережити його родині. Старший син Леван пішов воювати за рідну землю 2008-го та не повернувся.

Коли почались бойові дії за Цхінвалі, Леван був у відпустці, та відразу зібрав речі і вирушив на фронт кулеметником у свою бригаду. 9 серпня зв’язок з ним зник, лише за кілька місяців його змогли ідентифікувати за експертизою ДНК.

Поселення побудовано у 2008 році. ЄС виділив 4 млрд і один мільярд штати. 7 тис. біженців, у них є школа на 1 000 дітей. І дитячий садок на 500 і всі сервіси, які отримують так само в центральних містах.

Але вони не задоволені цим сервісом, адже хочуть додому та сподіваються, що ЄС та США натиснуть на Росію і та залишить їхній регіон.

Житло ще не отримали 61% людей.

До слова, “війна” в Карабасі: Азербайджан заявив про підтримку Грузії.

Опубліковано Серпень, 09 в 11:11



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