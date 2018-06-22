Бізнес на мікрозелені: технологія вирощування і користь

Мікрозелень для всіх. У підвалі житлового будинку одесит влаштував невелику ферму з вирощування мікрозелені. Зараз його компанія постачає рослини у 200 магазинів і ресторанів по всій Україні. Що таке мікрозелень і як відкрити такий бізнес.

Мікрозелень – це молода рослина, якій від двох до трьох тижнів. Дієтологи вважають, саме в цей час паростки досягають максимальної харчової цінності: містять у декілька разів більше корисних речовин, ніж зрілі рослини. Наприклад, молода пшениця – бореться з токсинами, базилік – покращує травлення, салат – зміцнює зір.

Зрозумівши користь продукту, Іван почав співпрацювати з місцевими ресторанами. Проте, вдалося не з першого разу – Іван тричі зупиняв виробництво. Торік спробував учетверте. У підвалі житлового дому обладнав міні-ферму та найняв 8 працівників.

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На фермі вирощують огіркову траву, люцерну, гірчицю та ще 7 рослин. Але найбільш популярний саме горох та їстівні квіти.

Нині понад 200 ресторанів і магазинів з усієї України замовляють мікрозелень саме з цього підприємства. В середньому, компанія реалізує до 150 ящиків зелені щомісяця. Один бокс із травою коштує від 20 грн за 100 грамів.

Щоб відкрити таку мікроферму, багато грошей не потрібно – ділиться досвідом Іван. Він витратив півтори тис доларів на придбання насіння рослин та оренду приміщення. У майбутньому планує розширити своє виробництво та вирощувати мікрозелень у теплицях задля того, щоб популяризувати серед українців здорове харчування.

До слова, в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів, щоб актуалізувати клієнтські дані і для боротьби з шахраями.

Опубліковано Червень, 22 в 14:26



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