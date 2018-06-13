Ближні бої і атака: як ведуть розвідку російські бійці

День початку війни на Донбасі армієць з позивним Алмаз може розписати по хвилинах. Тоді він жив у Слов’янську. І саме під час окупації міста підписав контракт із Збройними силами України, вже 4 роки на війні. Щастя, Мар’їнка, тепер Авдіївка, вчора на армійця полювали снайпери.

Почалося о восьмій вечора. Зручний час для бойовиків. Відблиски сонця не здадуть оптику снайпера.

А ще Алмаз жартує. Як тільки працівників Донецької фільтрувальної станції вивозять додому, починається стрілянина.

Ворожий снайпер працює не сам, одночасно в хід з інших вогневих точок б’ють кулемети. Все робиться, аби замаскувати звуки пострілів снайперської гвинтівки. Тож визначати місце укриття стрільця армійці змушені вже після прильоту кулі.

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На сусідніх позиціях тактика інша, Авдіївська лісосмуга змінює характер боїв.

На позиціях все почалося близько першої ночі. Під прикриттям ворожого вогню через дорогу, що веде на Донецьку фільтрувальну станцію намагались пролізти бойовики, та українські армійці їх вчасно ідентифікували.

Рясна зелень не дозволяє російсько-окупаційній армії роздивитися українські позиції з безпілотників. Тож розвідка боєм – стандартна для цієї місцевості.

Коли ближні бої не дають результатів, під прикриттям висоток Ясинуватої, в хід йде озброєння бойових машин.

До слова, декілька районів Севастополя залишилися без світла, спостерігаються перебої зі стільниковим зв’язком.

Опубліковано Червень, 13 в 20:00



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