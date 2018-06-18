Бойовики вдарили фосфорними снарядами по Новотошківському – тиждень в ООС

Минулий тиждень в зоні ООС відзначився загостренням на Луганському напрямку. Кілька днів поспіль під Новотошківським окупаційна армія намагалася вибити армійців із зайнятих позицій. В хід йшли міномети та артилерія.

Оборону військові витримали, попри поранених і одного загиблого навідника гранатометників. Вогневі точки противника допомагав гасити і кулеметник.

На ділянці фронту під Авдіївкою розмови інші. Тут у бесіду з бойовиками вступає кулемет Максим, 42-го року. Хоча армійці не жаліються.

На донецькому напрямку калібрі менші, але підступність ворога інша. Група снайперів кошмарить українську передову.

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До першого пострілу визначити місце розташування снайпера неможливо. Звуки пострілів зі снайперських гвинтівок глушать кулеметні черги з інших ворожих позицій. Цього разу вирахувати розташування снайпера вдалося за траєкторією кулі.

Чим нижче сідає сонце, тим більшими стають калібри.

А от під Горлівкою постріл снайпера став фатальним для українського армійця. Після поранення, бойовики вогневою атакою не давали забрати пораненого з позицій. Військовий помер по дорозі до госпіталю.

Вгатили минулого тижня бойовики і по місцевих. Від мін розтрощені хати у Новотошкіському. А в Новгородському будинки на околицях бойовики намагалися підпалити забороненими фосфорними снарядами.

До слова, контрабанда не пройде! На пересувні блокпости в зоні ООС вийшли кулеметники.

Опубліковано Червень, 18 в 11:25



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