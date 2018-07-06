Бойовики влучили у кухню бійців ООС: осколки розлетілись на 8 метрів

Це була шоста вечора. Військові після чергування прийшли на армійську кухню попити чаю. Коли над їхніми головами почали розриватися гранати. Одна з них влучила за лічені метри у плівку.

Після розриву тисячі дрібних дюралевих осколків розлітаються на 8 метрів навколо. На місці обстрілу армійці знайшли висаджувач від гранати.

Бойовики гатили з автоматичного станкового гранатомета. Якщо вистрелити усі 29 снарядів, ті у шаховому порядку накриють площу 50 квадратних метрів.

Дивіться: Як ВСУ відбивають висадку російських військ з моря – навчання під Маріуполем

Ніч після гранатометного обстрілу минула спокійніше.

Вчора Факти ICTV писали, як бойовики викурювали жителів Південного.

Опубліковано Липень, 06 в 20:19



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.