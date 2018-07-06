Факти / Відео / Україна / Бойовики влучили у кухню бійців ООС: осколки розлетілись на 8 метрів/

Бойовики влучили у кухню бійців ООС: осколки розлетілись на 8 метрів

Це була шоста вечора. Військові після чергування прийшли на армійську кухню попити чаю. Коли над їхніми головами почали розриватися гранати. Одна з них влучила за лічені метри у плівку.

Після розриву тисячі дрібних дюралевих осколків розлітаються на 8 метрів навколо. На місці обстрілу армійці знайшли висаджувач від гранати.

Бойовики гатили з автоматичного станкового гранатомета. Якщо вистрелити усі 29 снарядів, ті у шаховому порядку накриють площу 50 квадратних метрів.

ДивітьсяЯк ВСУ відбивають висадку російських військ з моря – навчання під Маріуполем

Ніч після гранатометного обстрілу минула спокійніше.

Вчора Факти ICTV писали, як бойовики викурювали жителів Південного.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Гра на виживання: як бойовики викурювали жителів Південного
ато оос
Вогневі точки у вікнах, техніка в ангарах: у що ворог перетворив ринок на Донбасі
АТО
Б’ють з усіх боків з керованих ракет – бійці ООС
Осколки на льоту розрізали все живе: ворожий обстріл Зайцевого
АТО ООС
Гарячий тиждень на Донбасі: сотні снарядів, 9 вбитих та 14 поранених бійців ЗСУ
Б’ють по цивільним – в зоні АТО чергове загострення
Після 4 років затишшя знову міни – нова гаряча точка на Передовій
Обстріли майже не вщухають, є втрати – під вогнем Зайцеве

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка