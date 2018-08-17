Бойовики вперше за кілька місяців застосували Гради: де ховають заборонену зброю

13 реактивних снарядів з установки Град. Вперше за три місяці окупаційні війська вгатили з реактивної артилерії. Під вогнем бойовиків Світлодарська дуга.

Обстріл жодних результатів терористам не приніс. В лавах українських армійців без втрат, поранень і руйнувань.

Так зване хлібне перемир’я надало час окупаційним військам перегрупувати свої сили, навести цілі, провести розвідку.

Разом з реактивними снарядами цю ділянку фронту на Світлодарській дузі регулярно обстрілюють з мінометів.

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Заборонена мінськими угодами російська зброя надійно захована у лісосмугах за териконами. Це дозволяє їй бути непоміченим і для безпілотників ОБСЄ. Окрім мінометів з далекої відстані бойовики стріляють із зенітних установок.

Свідком полювання на піхотинців стає і наша знімальна група. Варто було медикові вийти з укриття, як ворожий стрілець випускає кулю.

Армійці вогневу точку стрільця засікають, однак без відповіді. Свої позиції відкривають лише за необхідності.

До слова, там були Гітлер і Муссоліні! На Черкащині відновили підготовку військових пілотів.

Опубліковано Серпень, 17 в 20:08



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