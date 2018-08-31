Боліди та наносупутники: відкриття та розробки студентів КПІ

Своїми винаходами та іменами дослідників на увесь світ славиться Київська політехніка імені Сікорського.

Нині КПІ виповнилося 120 років, але, попри такий поважний вік, політех дбає про майбутнє – випускники бажані працівники провідних компаній, для них облаштовують нові платформи.

Приміром, сучасний технопарк для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів.

У Київській політехніці навчаються понад 32 тисячі студентів. Чимало з них свої перші винаходи створюють саме в університеті. Наприклад, власноруч виготовляють спортивні боліди. Щороку випускають нову модель – вдосконалюють попередню, тестують та беруть участь у міжнародних перегонах Формула-студент.

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У КПІ щороку з’являються нові напрями в науці і техніці. Наприклад, у лабораторії студенти власними силами розробляють космічні наносупутники. Маленькі пристрої, вагою всього 2-3 кілограми. Два екземпляри вже запущені у космос.

До слова, Факти ICTV перевірили кілька гуртожитків відомих вишів у великих містах. Побачене шокує – вибиті двері, сантехніка сиплеться, а стіни чорні від грибка, туалети та душові без дверей.

Опубліковано Серпень, 31 в 11:05



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