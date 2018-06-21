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Бомблять і вдень і вночі – “помста” бойовиків за відвойовані Україною позиції

Ось ці білі багатоповерхові будинки – вже окупована Горлівка. Звичайно позиції бойовиків висунуті від міста ближче до нас, однак наша присутність тут коли ми бачимо окуповане місто дуже непокоїть ворога.

Небажане для кремлівських бойовиків сусідство дається взнаки, кажуть бійці Королівської бригади. Щодня провокують вогнем з найближчої ферми, позначаючи таким чином свою присутність.

Неподалік звідси нещодавно звільнене українською армією село Південне. Там щодня бої. Ворог цинічно гатить і по хатах місцевих. Командир взводу на псевдо Лис зазначає  – мотивація особового складу не лише тримати позиції, але й іти далі. Адже більшість на війні ще з 2014-го року.

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Те, що війна не жіноча справа спростовують своєю присутністю в окопах ось ці дві подружки – мужній медик Наталя та помічник гранатометника Оксана. Познайомились уже в бригаді та намагаються триматися завжди разом.

Наталя не зі слів знає, що таке втратити рідний дім. Жінка після окупації змушена була виїхати з Луганська ще 4 роки тому. Залишивши дітей на Київщині у зйомній квартирі, твердо вирішила стати до лав війська, аби воювати з тими, хто нібито мав її захищати, як переконує російська пропаганда.

Після курсів у Десні опанувала фах парамедика та вже рятувала бійців після поранень. Та інколи на цинічній війні є місце й коханню. Зі своїм майбутнім чоловіком Наталя познайомилась на фронті. Освідчився він їй романтично, напередодні поблизу бліндажа.

Тепер молоді думають над місцем для весілля. Можливо це буде там, де й познайомились.

До слова, Факти писали, що змусить Путіна піти з Донбасу.

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