Борги України: скільки має заплатити кожен, щоб погасити позики

Баталії довкола міжнародних запозичень – звичне явище у парламенті. І найчастіше з трибун ВР лунають докори саме щодо міжнародного валютного фонду. Хоча кредит МВФ є найвигіднішим і найдешевшим, бо його дають всього лиш під 2% річних, у той час як інші під 7-10%. Та головне – без підтримки МВФ жоден кредитор не позичатиме гроші. Адже це означає, що держава не реформується, а отже не матиме звідки повернути борги.

Та чому взагалі потрібно зичити? Державний борг є у кожної країни. США, Японія, Китай – найбільші світові боржники, хоча це держави, які без сумніву економічно найсильніші. Та важливо – щоб позичене йшло на розвиток, а не на проїдання. Тоді країна може повертати борги із заробленого, а не свіжопозиченого.

Україна поки не може собі це дозволити. Адже досі витрачає більше, ніж заробляє і частіше не на реформи, які в майбутньому дадуть прибутки, а на забаганки і популізм. Наш сукупний державний борг 77 мільярдів доларів, це 72 % ВВП.

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Фактично нині кожен українець винен майже 1900 доларів, та найкритичніші не ці цифри. Цього та наступного року наша держава має повернути 10 мільярдів доларів, а цих грошей немає. Доведеться знову тринькати резерви НБУ, а отже українці знову можуть зубожіти.

Не на руку і економічна ситуація на зовнішніх ринках, ціни на нафту щодня б’ють нові рекорди, а ось сталь, якою торгує Україна в світі і яка забезпечує найбільше валюти країні дешевшає. Усе це означає одне – глибокої кризи без свіжої позики не оминути. І це, схоже, розуміють в уряді.

Тому настійливо просять Раду таки ухвалити закон про Антикорупційний суд. У ЗМІ з’явився лист міністра фінансів до народних депутатів, із проханням відновити співпрацю з МВФ, бо інакше нам загрожує девальвація і затяжка криза, що відкине країну назад. А прем’єр пішов ще далі – попередив, якщо Антикорупційному суду не дадуть зелене світло – подасть у відставку.

До слова, київський міський голова Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням втрутитися у ситуацію з відмовою НАК Нафтогаз України забезпечити гаряче водопостачання столиці.

Опубліковано Червень, 04 в 17:32



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